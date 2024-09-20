Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili hukuki sürecin nasıl yürütüldüğünü madde madde açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, inşaatların hızlandırılması ve sürecin aksamaması için tüm taşınmazların geçici olarak Hazine emanetine alındığı vurgulandı.

İnşaat bitince isteyen hak sahibine konut veya iş yerinin teslim edildiğinin, isteyene de taşınmazlarının güncellenmiş bedelinin ödendiğinin altı çizildi.

DEVLET GÜVENCESİNDE DÖNÜŞÜM

Bakanlık videolu paylaşımında 7 maddede deprem bölgesinde kentsel dönüşüm süreci şöyle özetledi:

???? 7 Maddede Deprem Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Süreci@kdbgovtr pic.twitter.com/YjXXZiTa4N— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) September 20, 2024

1-Kentsel dönüşüm çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca yürütülür.

2-Başkanlık, kentsel dönüşüm alanlarında, vatandaşın bir an evvel yeni konutlarına yerleşebilmesi için plan, proje, ruhsat ve izin işlemlerini hızlandırır.

3-Sürecin tek elden yönetilmesi için tüm taşınmazlar geçici olarak Hazine adına tescil edilip devlet emanetine alınır.

4-Yeni yapının inşaat ruhsatı Hazine adına düzenlenir.

5-Hak sahiplerine bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar kat irtifakı ve kat mülkiyeti Hazine adına kurulur.

6-İnşaat bitince isteyen hak sahibine konut/iş yeri verilir, isteyene taşınmazlarının güncellenmiş bedeli ödenir.

7- Konut/iş yeri almak isteyen hak sahipleriyle taşınmazlarının güncel bedelleri, indirimli yapım maliyetlerinden düşürülerek sözleşmeyle teslim süreci tamamlanır.