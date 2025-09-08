Trafikte güvenlik için sıkı denetim



Adıyaman Trafik Jandarma Timleri, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü sabah saatlerinden itibaren okul güzergâhlarında ve kritik kavşaklarda yoğun denetim gerçekleştirdi. Servis araçlarında emniyet kemeri, rehber personel bulundurma, öğrenci iniş-biniş güvenliği gibi konularda kontroller yapıldı.



Ekipler ayrıca sürücülere hız kurallarına uymaları, öğrencilerin güvenliğini ön planda tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Minik öğrenciler için moral kaynağı



Okul girişlerinde öğrencilere yol güvenliği konusunda bilgilendirme yapan jandarma personeli, aynı zamanda çocukların heyecanına ortak oldu. Öğrenciler, jandarma abilerinin kendilerini karşılamasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için başarılı geçmesini diliyoruz. Trafik güvenliği önceliğimizdir. Öğrencilerimizin güvenle okullarına ulaşmaları için denetimlerimiz aralıksız sürecektir” ifadeleri kullanıldı.



Velilerden teşekkür



Uygulamadan memnuniyet duyan veliler, çocuklarının güvenliği için sahada görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Veliler, özellikle okul önlerinde yapılan kontrollerin öğrencilerin güvenliğini artırdığını vurguladı.

Kaynak : PHA