Havaların ısınması ile beraber haşere ile mücadele eden ekipler, olası salgın hastalıklara karşı önlem almak için konteyner kentleri, periyodik aralıklarla ilaçlayarak, dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca konteyner kentlerde bulunan çocuk oyun parkları, konteynerlerin çevreleri ve toplu kullanım alanları da dezenfekte ediliyor.

Konteyner kentlerde yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yaptığı açıklamada “İlaçlama programı dâhilinde 20-25 günlük periyotlarla sivrisinek ve karasinek üreme alanlarında larva mücadelesi yapılmaktadır. 45 günlük periyotlarla karasinek erginlerine karşı rezidüel ( kalıcı) ilaçlama yapılmaktadır. Ayrıca 7 günlük periyotlarla tüm cadde ve sokaklarda akşam 19.00 ve 24.00 saatleri arasında sivrisineklere karşı ULV çalışması yapılmaktadır. Bu program tüm konteyner kentler içinde uygulanmaktadır. Ayrıca konteyner kentler yılan ve akreplere karşı ilaçlanmaktadır. Kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı, Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı halk sağlığı alanında kullanılan ilaçlardır. Ayrıca sabah saat 04.00-07.00 saatleri arasında konteyner kentlerde sivrisineklere karşı ULV çalışması yapılmaktadır"denildi.



Kaynak : PHA