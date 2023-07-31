6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde enkaz altında kalarak fiziksel kayıp yaşayan vatandaşlar ve engelli bireyler için imkanlarını seferber eden Adıyaman Belediyesi, depremzede vatandaşların fizik tedavi işlevi için bünyesinde bulunan Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksini hizmete açtı.

Karapınar Mahallesi’ndeki Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinde tedavilerine devam eden depremzedeleri ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, depremin yaralarının her anlamda sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti konusunda da bilgi veren Başkan Kılınç: “6 Şubat depremi ile birlikte maalesef çok sayıda vefatlarımız ve fiziksel kayıplar yaşamış vatandaşımız oldu. Bizde Karapınar mevkiinde belediyemize ait yüzme havuzunda engelli vatandaşlarımıza bayanlara haftada üç gün, erkeklere haftada üç gün olmak üzere hizmet vermekteyiz. Burada özellikle engelli vatandaşlarımız kaldıkları yerlerden; konteyner ise konteynerden, evde ise evden kendi araçlarımızla alıp, geri kaldıkları yerlere bırakıyoruz. Yine keza burada fizyoterapi desteği de vermeye çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi bu engelli vatandaşlarımızın bir kısmı otizmli bir kısmı fiziksel engelli bir kısmı sinirsel engelli dolayısıyla burada hepsine hizmet veriliyor. Yaklaşık 40’ a yakın hastamız var, hepsine yönelik hizmetimiz devam ediyor. Tekrar hepimize geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah sağlık, şifa ve huzur versin” dedi.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nde bulunan yetkililer ise depremin ardından yaklaşık 40’a yakın vatandaşın burada yüzme eşliğinde fizik tedavisine başladığını dile getirerek, “Olumlu dönüşler almamız bizleri mutlu ediyor. Hedefimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın belediyenin bu hizmetinden faydalanarak tedavi süreçlerine katkı sağlamış olmaktır” şeklinde bilgi verdi.



Kaynak : PHA