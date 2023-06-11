Öğrencilere yönelik her konuda destek sağlayan Adıyaman Belediyesi, depremin ardından üniversite hazırlık grubu öğrencilerine yönelik sınav öncesi moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla piknik etkinliği düzenledi. Öğrencilerle beraber çeşitli etkinlikler yaparak sınav öncesi kaygı ve endişelerinin giderilmesini amaçlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, öğrencilerle sohbet edip, onlara kitap hediye etti. Ali Dağı Mesire Alanında düzenlenen etkinliğe AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İshak Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket de katıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “Öğrencilerimiz bizler için çok kıymetli, yaşanan depremin ardından çocuklarımızın moralini yüksek tutmak için hep birlikte çalışıyoruz. Sınav sürecinde depremin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik, sınav öncesi de onlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla piknik etkinliği düzenledik. 18 Haziran da gerçekleşecek üniversite sınavı için şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, biz onların her zaman yanındayız. ” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a ve ekibine çok teşekkür ettiklerini, kendilerini yalnız hissetmediklerini dile getirdiler.



Kaynak : PHA