6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da, depremde devrilen Karakuş Tümülüste bulunan sütun tekrar eski haline getirilerek ziyarete açıldı.

Ziyarete açılan sütunların bulunduğu bölgede inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Restorasyon ve Konservasyon işlemlerinin tamamlanarak ziyarete açıldığını söyledi.

Restorasyon ve Konservasyon işlemleri sonrasında Karakuş Tümülüsündeki yıkılan sütun tekrar eski haline getirildiğini ifade eden Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan,"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde Karakuş Tümülüsünün kuzeybatısından bulunan sütunla birlikte üstündeki II.Mithridates ve kız kardeşi Laodike toklaşma kabartmasında yıkılmıştır. 05.05.2023 tarihi itibariyle Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarının Koruma ve Onarım Bölümünden Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ve ekibi ile birlikte Restorasyon ve Konservasyon çalışmalarına başlanmış yapılan çalışmalar sonucunda parçaları burada birleştirilerek tekrar sütun ayağı kaldırıldı ve 28. 05.2023 tarihinde çalışmalar tamamlanarak Karakuş Tümülüsündeki yıkılan sütun tekrar eski haline getirilmiş olup, ziyarete açılmıştır. Kraliçeler mezarlığı olarak anılan Tümülüs II. Mithridates tarafından M.Ö 36-20 tarihleri arasında yapılmıştır. Burada annesi İsias kız kardeş Antoichis ve yeğeni Aka yatmaktadır. Tabi buradaki sütun ve kabartma düzgün bir şekilde restorasyonu yapıldı. Tekrar gelen ziyaretçiler çok güzel bir restorasyon olduğunu söylüyorlar ve tekrardan ziyarete açıldı ve burası ziyarete açılmasıyla beraber yoğun bir ziyaretçi kitlesi ağırlamaktadır." Dedi.



Kaynak : PHA