Mücbir Sebep halinin uzatılmasına ilişkin duyuruda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bölgede Ekonomik Canlanma Devam Edecek

Kararla birlikte, depremden etkilenen esnaf ve işletmelerin mali yükümlülükleri geçici olarak hafifletilecek ve toparlanma sürecinde ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği desteklenecek.

Üretim ve İstihdam İçin KOSGEB Destek Programı Başlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan yeni destek paketi kapsamında KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programı başlatıldı. Bu program ile tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere çalışan başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz destek sağlanacak.

Programdan Kimler Yararlanabilir?

✔ Tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler

✔ KOBİ sınıfına giren firmalar

✔ Mevcut istihdamını koruyan işletmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, programın temel hedefleri şu şekilde sıralandı:

✅ İstihdamın korunması ve iş gücünün desteklenmesi

✅ Sanayi sektörünün rekabet gücünün artırılması

✅ Üretimin kesintisiz devam etmesi

✅ Bölgesel ekonomik kalkınmanın hızlandırılması

Destek Kapsamında Önemli Adımlar

-İş gücünün korunması hedefiyle başlatılan bu program, sadece işletmelere değil, çalışanlara, ailelere ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sunacak.

-Sanayi üretimi teşvik edilerek, özellikle deprem bölgesinde ekonomik canlanmanın hızlandırılması amaçlanıyor.

-Türkiye’nin sanayi ve üretim gücünü artırarak küresel rekabet avantajını koruması hedefleniyor.

"Sanayicimizin Yanındayız, Üretime ve İstihdama Güçlü Destek Sunuyoruz"

Yetkililer, "Sanayicimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulunarak, özellikle deprem bölgesinde ekonomik istikrarı korumak adına bu tür teşviklerin önemine dikkat çekti.

Yeni destek programlarının KOSGEB ve ilgili kamu kuruluşları aracılığıyla başvurulara açılacağı ve işletmelerin başvuru detaylarını KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebileceği ifade edildi.

Kaynak : PHA