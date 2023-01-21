5 kıtada 93 ülkede faaliyet gösteren global moda markası DeFacto, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güçlerini birleştirdi. 1,1 milyar TL’lik yatırımla şirketin azınlık hisselerini alan ve Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım Bankası ve 64 ülkenin ortaklığı ile kurulan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), şirketin globalleşme atağında sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla markaya değer katacak.

EBRD ile yaptıkları ortaklığın sadece DeFacto için değil perakende sektörü için de oldukça önemli bir adım olduğunu vurgulayan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Güney ve Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren EBRD, sağlam finansal yapısı ve sürdürülebilirliği odağına yerleştiren kurumlarla iş ortaklığı yapıyor. Bu ortaklık DeFacto’nun uzun yıllardır globalleşme yolunda gösterdiği başarının en somut göstergelerinden biridir” dedi.

Aldıkları güçle yurt dışı büyümesinin ivmesini daha da hızlandıracaklarını ifade eden İhsan Ateş, bu başarıda bugüne kadar katkı sağlayan tüm DeFacto çalışanları ve iş ortaklarına teşekkür etti. 2022 yılında bir önceki yıla göre iki kattan fazla büyüdüklerini, yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten İhsan Ateş, “Hem ülkemizde hem de yurt dışında satış gelirlerimizi katladık. Yeni ülkelere giriş yapıp, mağaza sayımızı sürekli artırdık. Global ölçekteki bu başarımız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD) yollarımızı kesiştirdi ve buradan gelecek kaynakla farklı pazarlara yatırım yaparak yurt dışı pazarlardan elde ettiğimiz ciroyu yüzde 70’e çıkaracağız. Avrupa’da elde ettiğimiz başarıyı daha da artırıp büyümemizi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.