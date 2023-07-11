Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.ANKARA (İGFA) - NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için Vilnius'a gittiği 10 Temmuz'da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yer aldığı üçlü görüşmeye katıldı.

İletişim Başkanlığı'nca aktarılan habere göre görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolleri’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

İsveç'in, YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirilen açıklamada, Türkiye ve İsveç'in terörle mücadele iş birliğinin, İsveç'in NATO'ya katılmasının sonrasında da devam edeceği, bunun uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda hemfikir olunduğu kaydedildi.

Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dâhil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalarına İsveç'in aktif destek vereceği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolleri’ni TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın iş birliği içinde olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü görüşmenin ardından Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına iştirak etti.

Oturumun ardından da ikili görüşmelere başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştü.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, terörle mücadelede iş birliği konuları, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

BİDEN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinden sonra ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.