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Kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize 2024 yılı kredi burs rakamı lisans öğrencilerine 2 bin TL'ye yüksek lisans öğrencileri için 4 bin TL'ye doktora öğrenciler içinse 6 bin TL'ye çıkarıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesine yeni kredi paketi

Emeklilerimize yapacağımız bir defaya mahsus 5 bin TL ile ilgili süreç tamamlanmak üzere. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Depremzedelerimizi ihmal etmiyoruz. 200 bin konutun inşası devam ediyor. Yapımı biten konutları teslim ediyoruz. Sene sonuna kadar 40 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Yerinde dönüşüm projelerimizle ilgili kredi ve hibe turlarını güncellemiştik. 235 bin kardeşimizin başvurduğu projeyi de hızlıca hayata geçiriyoruz. Deprem bölgesindeki kobilerimize yönelik yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200 bin TL ile 700 bin TL arasında faizsiz kredi sağlayacağız. Enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Fırsatçılara göz açtırmayacağız.

"Gençlerimize verdiğimiz sözü tuttuk"

Etki sahibi bir ülke olmanın yolu, ekonomisi güçlü bir ülke olmaktan geçer. Bun anlayışla ülkenin ekonomisini güçlendirmeye çalışıyoruz. Eylül ayı başında Orta Vadeli Kalkınma Planı'nı paylaşacağız. Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra da yürürlüğe koyacağız. Hazırlanan planın en önemli özelliği 2053 vizyonuna ışık tutmasıdır. Biz 30 yıl sonrasını düşünüyoruz, hedefleri belirliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl güçlü bir ülke olarak girdiysek, dünyanın ilk 5 büyük ekonomisi olacağız. Türkiye birileri için hayal olarak gören bu rakamları yakalayacak potansiyelde bir ülkedir. Meydanlarda vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Üniversiteli gençlerimize cep telefonu, bilgisayar ve internet sözümüzü geçen hafta yerine getirdik. Kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerinde güncellemeleri sildik ve ana parayı geri ödenmesini temin ettik. Şartları taşıyan öğrencilerimizin burs ve kredi imkanlarından faydalanmasını sağlıyoruz.

Kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize 2024 yılı kredi burs rakamı lisans öğrencilerine 2 bin TL'ye yüksek lisans öğrencileri için 4 bin TL'ye doktora öğrenciler içinse 6 bin TL'ye çıkarıyoruz.

Emeklilerimize yapacağımız 5 bin TL'lik bir defaya mahsus ödeme önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Kaynak : PHA