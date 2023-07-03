Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısı ardından açıklama yaptı. Fahiş kira artışlarına karşı getirilen yüzde 25 zam sınırının Temmuz ayından itibaren devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen memur ve emekli zamlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram döneminde depremzedeleri ihmal etmediklerini belirterek, oyların rengine ve siyasi tercihine bakmadan deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ekim-Kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir" dedi.

KONUT KİRA ARTIŞLARINA YÜZDE 25 SINIRI

Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edileceğini müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı yüzde 25 sınırı, temmuz ayından itibaren devam edecektir. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimleri daha da sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecektir. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız. Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadelenin yanı sıra uluslararası yatırımlara hız verdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Aile Destek Programı'nı bu yıl da devam ettirme kararı aldıklarını söyledi.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ KARAR İÇİN ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR

Erdoğan, milyonların bekledii memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili de, 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceklerinin kaydetti.

Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat uygulamasını devam ettirdiklerini belirterek, vergi istisna süresini uzattıklarını söyledi.

https://youtu.be/hQFrpXby9go

"KÜLTÜREL IRKÇILIK, KURUMSAL IRKÇILIĞA DÖNÜŞTÜ"

Öte yandan sömürgeci geçmişiyle bilinen ülkelerde kültürel ırkçılığın kurumsal ırkçılığa dönüştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'da başlayan, kısa sürede diğer ülkelere yayılan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır. Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz. Fransa'daki olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından kaygı duyuyoruz. Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona ermesini diliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatile girmeden evvel meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentonun takdirine sunulacağını sözlerine ekledi.