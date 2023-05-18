Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda, AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, tamamlanan 14 Mayıs seçimleri ve 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sürecine yönelik çalışmalar ele alındı.

MUHALEFET ZEHİRLİ SİYASET DİLİNE SARILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacak, soğukkanlılığımızı muhafaza edeceğiz. Son 21 yıldır olduğu gibi kendi işimize bakacağız, kendi gündemimize odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLER FETHETMENİN PEŞİNDEYİZ"

Milletin karşısına yine hizmetlerle, eserlerle ve projelerle çıkacaklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gönüller fethetmenin, yeni bir insanımızı daha saflarımıza katmanın peşinde olacağız. Elbette tüm bunları yaparken seçim günü sandıklara sahip çıkmayı da ihmal etmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın oyunun zayi olmasına, gasbedilmesine, sandık başı oyunlarıyla yok sayılmasına fırsat vermeyeceğiz. Yükümüz ağır, mesuliyetimiz büyük, görevimiz zordur. Buradaki her bir dava arkadaşımızın vazifesine dört elle sarılacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da katıldı.