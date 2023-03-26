Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenerek yıkıma neden olan 11 ilin arasında yer alan Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temel atma törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedeler için yapılacak olan kalıcı konutların temel atma töreni için Pazartesi Saat 15.30'da Demokrasi Parkı önünde Adıyamanlılar ile buluşacak. Kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel atma töreninin ardından vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek.



Kaynak : PHA