Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.

Tarımda destek kredi imkanlarının detaylarını açıklayan Erdoğan konuşmasına, "Toprağımıza sahip çıkmanın onu işleyen çiftçiye sahip çıkmanın gayreti içindeyiz. Ülkemizin nüfusunun 85 milyonu, dünya nüfusunun 8 milyarı bulduğu bu dönemde çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir" sözleriyle başladı.

Erdoğan ilk olarak Çiftçi Destek Kredisi uygulamasının kişi başına 250 bin lira olacağını ve çiftçilerin hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabileceklerini söyledi, bu kredi ile çiftçilerin gelir elde edemedikleri dönemdeki harcamaları da karşılayabileceklerini belirtti.

Erdoğan aynı zamanda kredi faiz oranının yıllık yüzde 9,75, vadesinin ise 36 aya kadar olacağını açıkladı.

https://youtu.be/NuKTikuIz5k

Tarımsal Kobi Kredisi'nin de detaylarından bahseden Erdoğan, "Tarım ürünlerini işleyen KOBİ'leri destekleyeceğimiz kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını istiyoruz. Kredide üst limit 15 milyon lira, devlet tarafından ödenenin haricinde yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir" dedi.

Tarım Borç Transferi Kredisi adlı üçüncü destek programının detaylarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak kredinin faizi 9,75, vadesi 60 aydır" dedi.

Genç çiftçi, kadın çiftçi kredi limitlerinin 500 bin lira olduğunu söyleyen Erdoğan, bu limitin1 milyon liraya çıkaralacağını da bildirdi.