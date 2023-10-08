Tahmini Okuma Süresi: dakika

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal; Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.