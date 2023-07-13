Toplumumuzda baskılanan ve utanılıp sıkılarak anlatılan hatta anlatılmaya çalışılan konulardan biri olan çocuktan gelen cinsellik sorularına karşı Psikolojik Danışman Bahar Özhan, ebeveynlerin nasıl davranması gerektiği konusunda bilgi verdi.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Psikolojik Danışman Bahar Özhan, çocuk ile cinsellik konuşurken bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Çocuğun dünyayı keşfetme ve sonsuz bir öğrenme arzusuna sahip olduğunu ifade eden Özhan, karşılaştığı her şeyi anlamlandırma dürtüsüyle üst üste, çok sayıda bazen de cevaplanmasına rağmen tekrar sorma ısrarcılığında olduğunu kaydetti.

“SUSTURULUP AYIPLAMAK İSTENMEYEN DURUMLARA YOL AÇABİLİR”

Çocuğun konuşma becerisini kazandığı zamandan itibaren bir gün mutlaka soracağı bu soruların ebeveynlerce endişe, utanma, korku bazen kızgınlıkla karşılanmasının mümkün olabileceğini belirten Bahar Özhan, çocuğun merak ettiği şeyi sorduğunda susturulup bir daha sordurulmamasının son derece yanlış olduğunu söyledi.

Söz konusu durumun istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Özhan, “Çocuğun en çok güvenebileceği bakım verenleri tarafından, merak duygusunun giderilmesi gerekir. Giderilmeyip susturulması, ayıplanması ve bir daha sorulmaması konusunda korkutulması halinde istenmeyen durumlara yol açabilirsiniz. Sizden alamadığı bilgiyi bir yabancıdan öğrenmeye çalışabilir bu da istismar riskini oluşturabilir. İnternette karşılaştığı yanlış ve zararlı bilgileri doğru sanabilir ya da yetişkinlikte cinsellik konusuna karşı beslediği korku duygusu nedeniyle cinsel sağlık problemleri yaşayabilir. Cinsellikle ilgili böyle bir soruyla karşılaştığınızda çocuğun sorduğu sorunun niyet bağlamında "Akşam olunca neden her yer karanlık olur?" sorusundan bir farkı olmadığını bilelim. Heyecan ve utanma duygusu yaşamamız normal, korku ve endişe yaşatacak tepkiler vermeyelim" uyarısında bulundu.

"SEVGİYLE SARILDIK, SEN DÜNYAYA GELDİN..."

Böyle bir durumda konuyla ilgili ne bildiğini sorarak öğrenmeye çalışılması gerektiğini anlatan Özhan, "Yanlış bilgileri düzeltmeye çalışalım. Konuşma sonrasında başka merak ettiği bir konu varsa tekrar sorabileceğini ifade edelim. 5 yaşına kadar ‘annenle-babanla birbirimizi çok seviyoruz ve güveniyoruz. Senin de ailemize katılmanı çok istedik birbirimize sevgiyle sarıldık ve sen dünyaya geldin’ cevabı yeterli olacaktır. Unutmayın çocuğun güven dolu bir ortamda bulunması en doğal hakkıdır. Merak ettiklerine cevap bulabileceğini bilmesi, öğrenme ihtiyacının karşılanması bu güven ortamının bir bileşenidir" diye konuştu.

Yaş ilerledikçe ebeveynleri daha zor soruların bekleyebileceğini öngören Özhan, çocukla sağlıklı iletişim sürecine yönelik bir uzmandan destek alınabileceğini kaydetti.