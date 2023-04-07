CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dün yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

6 Nisan Perşembe günü sabah saat 4 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda 4 şüphelinin yakalandığı, 1 şüphelinin ise firari olarak yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın (A.P) adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir. Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö, ve F.E.E. adlı 4 şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada; 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E’nin ikametinde yapılan aramada; 3.77 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; E.D isimli şahsın “sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği” beyan edilmiştir. Firari şüpheli (E.D)’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir"