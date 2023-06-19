Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim süresinde Zafer Partisi’ni iki kez ziyaret ettiğini ve önemli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim ve bu değerlendirmeyi hem de iade-i ziyarette bulunmak istedim. Güzel bir ziyaret oldu. Teşekkür ederim, nazik daveti için. İçeriye girerken Sayın CHP Sözcüsü, “Aman dikkat edin yerler kaygan burada.” dedi. Biz de gülümsedik sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “Sayın Genel Başkanla güzel bir görüşmemiz oldu. İki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur? Doğal olarak Türkiye’nin sorunlarını, Ortadoğu’yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik" değerlendirmesinde bulundu.