“Bu yurtlarda çocuklarımız her gün şiddete cinsel istismara maruz kalıyor”

TBMM Genel Kurulu’nda öneriye ilişkin CHP adına Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere konuştu. Tutdere, ‘Hükûmet olarak siz bu konulara ilişkin, özellikle kaçak yurtlara ilişkin görevlerinizi yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bu yurtlarda çocuklarımız her gün çığlık ata ata kimi şiddete maruz kalıyor kimi yaşamını yitiriyor kimi de cinsel istismarlara maruz kalıyor. Hükûmet olarak sizin bu konuya ilişkin gerçekten hatanız da var, bu çocukların ölümünden siz sorumlusunuz. Nasıl mı? Kaçak eğitim kurumlarına ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda düzenleme vardı, 2005 yılında cezayı düşürdünüz, 2013 yılında Türk Ceza Kanunu 263’üncü maddeyi tamamen yürürlükten kaldırdınız. Ne oldu bu yürürlükten kalkmayla birlikte? Bu işlerin önü açıldı, aklına esen istediği yerde 5-10 çocuğu alarak “Ben bunlara kurs veriyorum, ben hocayım.” dedi ve bu çocuklar bu kaldıkları yerlerde büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldılar” diye konuştu.

“Vicdanlı hiç kimse mezarlığın içinde çocukların kalmasına izin vermez”

Şanlıurfa’da olayın meydana geldiği Beşat Mahallesindeki izlenimlerini aktaran Tutdere, “Bu yavrumuzun hayatını kaybettiği yurdun bulunduğu Beşat köyüne gittiğimizde bizi gerçekten hayrete düşüren, şok eden birtakım görüntülerle karşı karşıya kaldık. Beşat köyünde, özellikle caminin de bulunduğu alandaki yurtta yaşları 10 ile 20 arasında değişen 25-30 çocuğumuz, gencimiz kursta yatarak kurs görüyorlar. Burada hepinizin, özellikle iktidar milletvekillerinin, sorumluluğu var” dedi.

Olayın meydana geldiği yerin fotoğraflarını gösteren Tutdere şöyle devam etti:

“Tabelaya bakın, Eyyübiye Belediyesi Beşat Mezarlığı. İçinde ne var? Mezarlığın içinde Kur'an kursu, cami ve avlusunda da mezarlar. Düşünün 7, 10, 15 yaşındaki çocuklar böyle bir ortamda, her gün mezarlarla iç içe yatıyor. Bu çocukların psikolojisini düşünün. Böyle bir ortamda kurs gören bir çocuğumuz hayatını kaybetti. Tabii ki bu çocuğumuzun hayatını kaybetmesine sebebiyet veren hadiselerin ne olduğu, bunun bir intihar mı cinayet mi olduğu, konusu adli mercilerce yapılacak soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bu konuda yapması gereken işler var. Hepimizin üzerine yemin ettiği Anayasa'mıza göre eğitim kurumları devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Böyle bir kursu devlet adına kim denetledi? Öyle anlaşılıyor ki kimse denetlememiş çünkü eğer burada bir denetim olmuş olsaydı vicdanlı hiçbir kimse mezarlığın içinde çocukların kalmasına izin vermezdi” ifadelerini kullandı.

“Cezayı önce düşürdünüz, sonda tamamen kaldırdınız”

Hükümetin bu konuda üzerine düşmediğini vurgulayan CHP’li Tutdere, “Hükûmet olarak sizin bu konuya ilişkin hatanız var, bu çocukların ölümünden siz sorumlusunuz. Nasıl mı? Kaçak eğitim kurumlarına ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme vardı, 2005 yılında cezayı düşürdünüz, 2013 yılında Türk Ceza Kanunu’nun 263'üncü maddesini tamamen yürürlükten kaldırdınız. Ne oldu bu yürürlükten kalkmayla birlikte? Bu işlerin önü açıldı, aklına esen istediği yerde 5-10 çocuğu alarak "Ben bunlara kurs veriyorum, ben hocayım." dedi ve bu çocuklar bu kaldıkları yerlerde büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldılar.”

“CHP araştıralım dedi cumhur ittifakı reddetti”

CHP’nin vermiş olduğu önergenin önemine dikkat çeken Tutdere, “Bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması için, çocuklarımızın ölmemesi için, Aladağ’ların yaşanmaması için bu Parlamentoya, 28'inci Döneme iş düşüyor. Gelin önce bu konuyu bir araştıralım, akabinde de mevzuattaki boşluğu doldurmak adına gerekli yasal çalışmaları hep beraber yapalım. Elimizden kayanlar, ölen çocuklar bu ülkenin geleceği. Bu çocuklardan kıymetli başka hiçbir şey yok. Bütün grupları ve Meclisimizi göreve davet ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Şanlıurfa'da yaşanan bu şüpheli ölümün takipçisi olacağız, ta ki maddi hakikat ortaya çıkana kadar biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Ancak CHP’nin önerisi Cumhur İttifakı’nın oylarıyla reddedildi.



Kaynak : PHA