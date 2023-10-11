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“8 ay geçti, ortada ödeme yok”

"Depremi yaşayan bir ilin vekili olarak iktidara deprem sonrası verdiği sözünü hatırlatmak ve yüz binlerce depremzedenin yaşadığı bir mağduriyeti dile getirmek için söz aldım” diyen Milletvekili Tutdere “Deprem sonrası 19 Şubat’ta AFAD Başkanlığınca bir genelge yayımlandı. Genelgede deprem illerindeki yıkık, ağır hasarlı ve acil yıktırılacak iş yeri ve evlerdeki eşya bedellerinin ödeneceği ifade edildi. İktidar yetkilileri tarafından da bu yönde açıklamalar yapıldı. Vatandaş müracaatlarını yaptı, zarar tespit komisyonları zararları tespit etti, aradan 8 ay geçti ancak ortada ödeme yok, para yok" dedi.

"Depremzedelerin mağduriyetini giderin"

Yıkık, ağır hasarlı ve acil yıktırılacak iş yeri ve evlerdeki eşya bedellerinin bugüne kadar ödenmemesine tepki gösteren Tutdere iktidara çağrı yaptı.

TBMM Genel Kurulu’ndan hükümete seslenen Tutdere, "Genelgenizin gereğini yerine getirin, deprem illerindeki vatandaşların mağduriyetini giderin; yazıktır, günahtır” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA