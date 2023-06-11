Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Fiyatlarını açıklanmasıyla fiyatların geçen yıla oranla artış gösterdiğini ancak üreticilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 36’ya varan artışlar gösterdi. Ancak üretici yüzde 36’lık artışa razı gösterilmeye çalışılırken makarna, bulgur, ekmek gibi mamullerde yüzde 215’lere varan artışlar yaşandı. Yani yine üreten değil, satan kazanıyor.” dedi.

"TMO’nun açıkladığı fiyatlar üreticiyi tatmin etmedi, revize şart"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fiyatların üreticilerin beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığını söyleyen CHP’li Tutdere, “Üreticiler, TMO'nun fiyat politikasının tarım girdi maliyetlerindeki artışı ve diğer zorlukları göz önünde bulunduracak şekilde daha yüksek olmasını bekliyordu. Ancak, açıklanan fiyatlar yüzde 36'lık artışa rağmen, üreticilerin beklentilerini tam olarak karşılamadı. Tarım sektöründe karlılığı sürdürebilmek ve üretimi devam ettirebilmek için adil bir fiyat politikası gerekiyor. Ancak TMO’nun açıkladığı fiyatlar artan girdi fiyatlarının karşısında şimdiden ezilmiş durumda. Zaten tarım girdi maliyetlerindeki yükseliş, kuraklık gibi doğal faktörler ve diğer zorluklar üreticilerin kar marjlarını olumsuz etkilemekteydi. Üzerine bir de böyle ülke ekonomisinin gerçeklerinden uzak bir fiyat açıklanmış olması üreticimizin mağduriyetini artıracaktır. Üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve olası mağduriyetlerin önlenebilmesi için talepler dikkate alınarak adil ve sürdürülebilir bir fiyat politikası belirlenmesi, tarımsal üretimin devam etmesi ve üreticilerin gelirlerinin korunması için açıklanan fiyatların revize edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Çiftçiye yüzde 36, tarım kredi’ye yüzde 215 artış"

Çiftçinin ürettiği buğdaya ve arpaya gelen zam ile buğdaydan üretilen mamullere gelen zamlar kıyaslandığında acı tablo ortaya çıkıyor diyen CHP’li Tutdere; “Buğdaya yüzde 36, arpaya yüzde 27 zam yapılırken, çiftçi kuruluşu olduğunu iddia eden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan mamullere yüzde 215’lere varan zamlar yapıldı. Geçtiğimiz yıl 13,90 lira olan pilavlık bulgur yüzde 58’lik artışla bu yıl 22 liraya, geçtiğimiz yıla 2,5 TL ile başlayan ekmek bu yıl 5 TL, geçtiğimiz yıl 9,50 lira olan buğday unu bu yıl yüzde 68’lik artışlar 16 liraya, 23 lira olan makarna ise bu yıl yüzde 215 artışla 72,5 liraya yükseldi.” dedi.

"Çiftçiyi koruyacak tarım kredi marketlerinin eli çiftçinin ümüğünde”

TMO tarafından açıklanan fiyatların üreticilerin beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığını ifade eden Tutdere şunları kaydetti:

"Sözde kârlılıktan ziyade çiftçimizin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı koruması gereken Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bile durum bu şekildeyken serbest piyasada çiftçi nasıl nefes alacak? İktidarın fiyat istikrarı için kurduğu tarım kredi kooperatif marketleri kar sevdasında üç harflileri geçti. Hükümetin çiftçiye reva gördüğü artış yüzde 36, kendi marketindeki artış yüzde 215. Bu adaletsiz fiyat politikası hem üreticiyi hem tüketiciyi olumsuz etkileyecektir. Üretici ve tüketici açısından ekonomik zorluklara neden olacak ve zaten ekonomik çıkmazda olan yurttaşlarımızı iyice gıda enflasyonuna ezdirecektir. Bu durumda üreten değil, satan kazanacak. Hububat ve mamul ürünlerin fiyatlarında yaşanan orantısız yükseliş, tarım sektörü ve tüketiciler arasında bir denge sorununu ortaya çıkaracak. Bu dengesizliğin yaratacağı mağduriyetlerin önlenmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hem üretici hem de tüketici beklentilerini dikkate alarak daha dengeli bir fiyat politikası belirlemesi ve fiyat artışlarının kontrol altında tutulması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde, tarım sektöründeki sürdürülebilirlik tehlikeye girecektir."



Kaynak : PHA