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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ağır hasar alan Adıyaman'ı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştuklarını belirten CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Adıyamanlara ve partililere selamı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Engin Doğan, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Adıyaman'ın sorunlarını, beklentilerini ve umutlarını masaya yatırdık. Hemşehrilerimizin hassasiyetlerini ve taleplerini doğrudan ilettik. Adıyaman olarak, partimizin ve genel başkanımızın yanında duruşumuzu güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Doğan, 38. Olağan Büyük Kurultay sürecinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek vereceklerini belirterek,"Önümüzdeki kurultay sürecinde de, Genel Başkanımızın sonuna kadar yanında olacağız. Birlik ve beraberliğimizi, partimizin ve ülkemizin geleceği için daha da pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

81 il kongresinin tamamlandığı ve genel başkan ile parti yönetiminin seçileceği delegelerin belirlendiği bu kritik dönemde, CHP Adıyaman İl Başkanlığı'nın net tavrı, partinin birlik ve beraberlik mesajı verdiği önemli bir sürece işaret ediyor. Engin Doğan'ın liderliğindeki CHP Adıyaman teşkilatı, partinin güçlü bir geleceğe yürüyüşünde Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini açıkça açıklamış oldu.



Kaynak : PHA