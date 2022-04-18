Telef olmak üzereyken bulunan köpek ve yavruları tedavi altına alındı

Adıyaman’da duvarın arasına yavrulayan ve hastalıktan telef olmak üzereyken bulunan anne köpek ve yavruları tedavi altına alındı.

Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde iki evin duvarı arasına yavrulayan bir köpeğin hastalandığını fark eden vatandaşlar durumu Adıyaman Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğüne bildirdi. Veteriner müdürlüğü ekipleri, hastalıktan ölmek üzere olan anne köpek ve yavruları için harekete geçerek kısa sürede belirtilen adrese geldi. 1 Yavrusu ölen 4 yavrusu ise hastalıktan halsiz düşen anne köpek ve yavruları belediye ekiplerince alındı. Veteriner müdürlüğüne götürülen anne köpek ve yavruları tedavi altına alındı.

iha