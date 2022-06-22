Şiddetli rüzgar dondurma dolabını sürükledi

Adıyaman’da etkili olan rüzgar, bir iş yeri önündeki dondurma dolabını ve masaları sürükledi. Rüzgarın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren rüzgardan dolayı kent merkezinde birçok ağacın dalı kırıldı. Şiddetli rüzgardan ötürü bir pastane önünde bulunan dondurma dolabı, masa ve sandalyeler sürüklendi. Saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarın şiddetine dayanamayan eşyaların sürüklenme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Rüzgardan dolayı malzemelerinin sürüklendiğini dile getiren Erkan Narcı, “Aniden bir rüzgar geldi. Bir baktım masaları, sandalyeleri ve dolabı aldı götürdü. O sırada içeride temizlik yapıyordum. Aniden geldi” diye konuştu.

iha