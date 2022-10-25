Öğrenciler güneş tutulmasını ilgiyle izledi

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu bahçesinde kurulan teleskop ile öğrenciler güneş tutulmasını izledi.

Adıyaman’da öğle saatlerinde başlayan güneş tutulması öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Bazı öğrenciler tutulmayı güneş aynasıyla bazı öğrenciler ise teleskop ile izledi. Türkiye’den de gözlemlenebilen parçalı güneş tutulması, öğle saatlerinde Adıyaman’da, öğrenciler tarafından meraklı bekleyişin ardından gözlemlendi. Öğrenciler için okul bahçesine teleskop kurduklarını söyleyen Adıyaman Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu Müdürü Gaffari İzci, “Şu an güneş tutulması yaşanıyor. Türkiye’de bu durum görülebiliyor. 2027 Yılında bir kez daha bu şekilde görülebilecek. Parçalı güneş tutulması olayı yaşanıyor. Bu durumu öğrencilerin net görmesi adına bahçeye bütün çocuklarımızı getirip teleskopla çocuklarımızın güneş tutulmasını izlemesi, görmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirdik” diye konuştu.

iha