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Kış bahçesinin yıldızı yeniden parlıyor

Gölgelendirme sistemleri firması Rising Global Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel, kış bahçelerinin son yıllarda yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

07 Eylül 2022 Çarşamba 09:45
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Kış bahçesinin yıldızı yeniden parlıyor

Gölgelendirme sistemleri firması Rising Global Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel, kış bahçelerinin son yıllarda yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Pandemi döneminde değeri daha çok anlaşılan kış bahçeleri, sonbaharla birlikte yeniden gündeme geldi. Pek çok kişi evlerine nasıl kış bahçesi yaptırabileceklerini araştırmaya başladı. Gölgelendirme sistemleri firması Rising Global’in Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel konuyla ilgili bilgi verdi.

Dünyada 56 ülkeye ihracat yapan, gölgelendirme sistemleri sektörünün öncü firmalarından Rising Global’in Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel, kış bahçelerinin son yıllarda gördüğü ilgiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Pandemi döneminde insanlar uzun süre evlerinde kaldı. Bu süreç yeni ihtiyaçlar ortaya çıkardı. Evine spor aletleri alanlar da oldu, doğaya özlem duyduğu için evini bitkilerle donatanlar da. Balkon kullanımı da bu süreçte hayli arttı. Hem yazın hem de kışın bahçe keyfi yapma imkanı sunan, üstelik evin bir parçası olan kış bahçeleri de bu nedenle eski popülaritesini yeniden kazandı” dedi.

“Kışın bahçe keyfi sunuyor”

Kış bahçelerinin uygun alana sahip her ev tipine yapılabileceğini söyleyen Yeliz Yüksel, “Villanın verandasına da, büyük şehirdeki evin çatı terasına da rahatlıkla kış bahçesi yapılabilir. Eve bitişik şekilde tasarlanabileceği gibi bahçenin bir kısmında da yer alabilir. Isıtma, yalıtım ve gölgelendirme sistemlerine de sahip olabilen kış bahçeleri, dört mevsim boyunca rahatça kullanılabilir. Kışın bahçe keyfinden mahrum olmamak isteyenler, dört duvar arasında sıkışmadan keyif yapabilir” şeklinde konuştu.

“Yapılışı kolay inşası hızlı”

“Betonarme bir yapı olmadığı için kış bahçesinin hem yapılışı kolaydır hem de inşası hızlıdır” diyen Yeliz Yüksel, kış bahçesi oluşturulurken sürgülü ya da katlanabilen camların kullanıldığını, bu sayede hem ferah hem de şık bir görüntü elde edildiğini belirtti. Konforu ve ferahlığı nedeniyle tercih edilen bu alanların bahçe fonksiyonunun dışında da değerlendirilebileceğini dile getiren Yüksel, “Kış bahçeleri oturma odası, hobi odası ya da çocuk oyun alanı olarak da kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

“Kaliteli malzeme uzun vadede daha hesaplı”

Yeliz Yüksel, kış bahçesi maliyetlerinin çok yüksek olmadığını söyleyerek, “Fiyatların mekanın genişliğine ve talep edilen aksesuarlara göre değişmekle birlikte, makul olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Rising Global olarak Avrupa devi markaların ürünleriyle aynı kalitedeki ürünlerimizi çok daha uygun fiyatlara tüketiciyle buluşturuyoruz. Bu noktada kış bahçesi yaptıracaklara tavsiyem; kaliteli üründen şaşmamaları. Fiyata etki eden malzeme seçimidir. Kaliteli malzeme de uzun vadede daha hesaplı olur” diye konuştu.

Kaynak: iha
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