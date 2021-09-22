Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı

Adıyaman’da, kafasını bir bidonun içerisine sıkıştıran ve çaresizce sokak ortasında sağa sola koşuşturan köpeğin yardımına vatandaşlar yetişti.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle’de başı boş bir köpek sokakta bulduğu plastik bidona kafasını soktu. Kafasını bidondan çıkaramayan köpek, bidonla beraber bir sağa bir sola koşuşturup durdu. Bu esnada köpeğin kafasında bidon olduğunu fark eden vatandaşlar, köpeğin yanına yaklaşarak köpeği yakaladı. Bir yandan vatandaşlardan korkan bir yandan da bidondan kurtulmak isteyen köpeğin kafasındaki bidon, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Bidondan kurtulan sokak köpeği daha sonra bulunduğu yerden ayrıldı.

Yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

iha