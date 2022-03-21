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Havuza düşen sansar kurtarıldı

Adıyaman’da bir havuza düşen ve bulunduğu yerden çıkarılamayan sansar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21 Mart 2022 Pazartesi 13:46
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Havuza düşen sansar kurtarıldı

Adıyaman’da bir havuza düşen ve bulunduğu yerden çıkarılamayan sansar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında bulunan içerisi boş havuzda sansar olduğunu fark eden vatandaşlar sansarı olduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Saldırgan olan sansarın yanına yaklaşamayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde sansarı bulunduğu yerden çıkarttı. Herhangi bir yarası bulunmayan sansar doğaya bırakıldı.

Kaynak: iha
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