Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Binlerce yılda oluşan yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi

Dünyada eşine az rastlanan Adıyaman’ın Çelikhan Yüzen Adaları’nın içindeki organik karbonların atmosferdeki karbondioksitleri tuttuğu ve atmosferi koruduğu ortaya çıktı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 09:36
9 Okunma
Binlerce yılda oluşan yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi

Dünyada eşine az rastlanan Adıyaman’ın Çelikhan Yüzen Adaları’nın içindeki organik karbonların atmosferdeki karbondioksitleri tuttuğu ve atmosferi koruduğu ortaya çıktı.

Tabiat Varlığı olarak tescilli olan, kalınlığı 3 ile 5 metre arasında değişen ve 50 ile 500 metrekare arasında büyüklüğe sahip doğa harikası yüzen adaların kıyıya vurmaması için çalışma başlatıldı. Çelikhan ilçesindeki Çat Baraj Göleti üzerinde 2 bin ile 3 bin yıl arasında meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle sürekli yer değiştiren yüzen adaların su altı yapısı görüntülendi. Dalgıç ekipleri tarafından dünyada ilk kez yüzen adaların su altındaki kısmı görüntülendiği açıklandı.

Su yüzeyinde birçok bitki kalıntısının ve toprağın bir araya gelerek oluşturduğu yüzen adalar büyüklüğü ve sayısı bakımından dünyada başka örneği yok. Çelikhan’da ki 60 yüzen adanın 45’i kıyıya vururken, 15’i suda yüzmeye devam ediyor. Göletin su seviyesinin yükselmesiyle kıyıya vuran adalardan suya yakın olanlarının tekrar yüzmesi bekleniyor.

Adıyaman Valiliği’nin himayesinde, Çelikhan Kaymakamlığının kontrolünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Adıyaman Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından yürütülen ‘Yüzen Adaları Kurtarma’ projesi hızlandı. İki aşamalı projenin ilk aşamasında adaların kurtarılması, ikinci aşamasında ise turizme kazandırılması planlanıyor.

Bilim adamları yüzen adalarda incelemeler ve araştırmalar yaptı. Yapılan araştırmada ilginç bir bilgiye ulaşıldı. Yüzen adaları oluşturan bitkisel yapının içinde bulunan organik karbonların atmosferdeki karbondioksitleri tuttuğu ortaya çıktı. Bilim adamlarının yaptığı araştırmada, 50 metre çapında, 4 metre derinliğe sahip bir ada içinde bulunan organik karbonlar sayesinde atmosferdeki 11 ton karbondioksitin hapsedildiği ve atmosferi koruduğu belirlendi.

Yüzen adalar için iki aşamalı proje hazırladıklarını kaydeden Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, “Çelikhan’ın Çat Barajı’nda ülkemizde ve dünyada az sayıda bulunan, oluşumları 2 bin ile 3 bin yıl süren eşsiz güzelliğe sahip yüzen adalarımız var. Bunların sayısı 60’tır. Bunların 15’i halen su yüzeyinde bulunmakta, 45 adeti de maalesef kıyıya vurmuş durumdadır. Yüzen adalarımızı korumak, yüzen adalarımızı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak maksadıyla Valiliğimiz himayelerinde, Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Adıyaman Üniversitemiz ve İpekyolu Kalkınma Ajansımızla birlikte bir proje geliştirdik. Projemiz iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada yüzen adalarımızın jeolojik yapısını en iyi şekilde koruyarak, kıyıya vurmasını önlemek ve bunu gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır. İkinci aşamada ise yüzen adalarımızı koruduktan sonra bölgenin turizmine katkı sağlamak, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak maksadıyla bir çok farklı alanda projeler geliştirmek. Birinci aşamayı şuan halen yürütmekteyiz. Bu kapsamda akademik heyetimizle birlikte, yüzün adalarımız üzerinde gerekli incelemelerimiz yapıldı.

Adıyaman Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilim adamlarımızın incelemeleri ve talepleriyle dalgıçlar tarafından su altı fotoğraflar çekildi. Dünyada yüzen adaların su altından fotoğraflama yapılan tek çalışmadır.

Bilim adamlarımız incelemeler ve araştırmalar sonrasında çok önemli bilgilere ulaştı. 50 metre çapında, 4 metre derinliğe sahip bir ada içinde bulunan organik karbonları sayesinde atmosferdeki 11 ton karbondioksiti tutarak küresel iklim değişikliğine karşı kale görevi görmektedir” dedi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’ı sis kapladı
Adıyaman’ı sis kapladı
Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı
Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı
Atatürk Barajı yeşile büründü
Atatürk Barajı yeşile büründü
Fotokapan kameralarına birbirinden ilginç görüntüler yansıdı
Fotokapan kameralarına birbirinden ilginç görüntüler yansıdı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı
Adıyaman’da kuraklık günlük hayatı ve tarımı vurdu
Adıyaman’da kuraklık günlük hayatı ve tarımı vurdu
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Adıyaman’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Adıyaman’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Adıyaman’da yağmur sürprizi
Adıyaman’da yağmur sürprizi
Dev çekirge görenleri şaşırttı
Dev çekirge görenleri şaşırttı
Yılan, kaçacak yer bulamayınca itfaiye erinin üzerine atladı
Yılan, kaçacak yer bulamayınca itfaiye erinin üzerine atladı
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ahududu Fidanı Fiyatları ve Çeşitleri Fidancı'da!
Ahududu Fidanı Fiyatları ve Çeşitleri Fidancı'da!
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
Adıyaman’da lekeli semender görüldü
Adıyaman’da lekeli semender görüldü
Kaba Sıva Profili
Kaba Sıva Profili
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti
Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti
Çamgazi Barajında kuraklığın korkutucu görüntüsü
Çamgazi Barajında kuraklığın korkutucu görüntüsü
Atatürk Baraj Gölü’ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı
Atatürk Baraj Gölü’ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı
Udumbara çiçeği görüldü
Udumbara çiçeği görüldü
Batı Avrupa Kirpisi hastane bahçesini mesken tuttu
Batı Avrupa Kirpisi hastane bahçesini mesken tuttu
Doğal SİT alanı Gölbaşı Gölü’ne moloz döktüler
Doğal SİT alanı Gölbaşı Gölü’ne moloz döktüler
Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman’da görüldü
Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman’da görüldü
Adıyaman’da ’kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi
Adıyaman’da ’kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi
Adıyaman’da insana saldıran çekirge paniği
Adıyaman’da insana saldıran çekirge paniği
Dronu gören leylek çifti yumurtayı sakladı
Dronu gören leylek çifti yumurtayı sakladı
Gölbaşı’nda dev çekirge görüldü
Gölbaşı’nda dev çekirge görüldü

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim