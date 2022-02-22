Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
841.04
DOLAR
13.78
STERLİN
18.73
EURO
15.62

Adıyaman’da sülün kuşu ile biyolojik çeşitlilik arttı

Adıyaman’da biyolojik çeşitliliği arttırmak için 6 ay önce doğaya salınan sülün kuşları doğaya uyum sağladı.

22 Şubat 2022 Salı 10:47
16 Okunma
Adıyaman’da sülün kuşu ile biyolojik çeşitlilik arttı

Adıyaman’da biyolojik çeşitliliği arttırmak için 6 ay önce doğaya salınan sülün kuşları doğaya uyum sağladı.

Hazırlanan proje kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Samsat Kaymakamlığı, Samsat Belediyesi ve Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile 6 ay önce Samsat ilçesinde doğaya 300 adet sülün kuşu salımı yapıldı.

Atatürk Barajının kurulmasıyla iklim koşulları değişen Samsat ilçesinde yeni hayvan türlerinin yaşam elde edebileceği düşünüldü. Hazırlanan 3 aşamalı proje kapsamında toplam 1500 adet sülün kuşu doğaya bırakılacak. İlk aşamasında 300 adet sülün kuşu ilçeye bağlı Göltarla, Örentaş, Taşkuyu, Uzuntepe, Yarımbağ köylerinde doğaya bırakıldı. Doğada çiftçiler için çok faydalı olan sülün kuşu, kımıl başta olmak üzere çeşitli böcekleri yiyerek besleniyor.

Biyolojik çeşitliliği arttırmak için bırakılan sülün kuşları 6 ay sonra yeniden görüntülendi. Sülün kuşlarını gören köylüler durumu yetkililere bildirdi. Sülün kuşlarının yaşadığı bölgeye hareket eden yetkililer, sülünleri uzaktan gözlemledi.

Samsat Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yelken, “Samsat’ta biyolojik çeşitliliğin arttırılması üzerine bir proje yapmıştık. Doğaya sülün kuşları bırakmıştık. Bugün köylüler bizi arayarak kuşları gördüklerini söyledi. Bu gün bizde o kuşları gözlemlemek için geldik. Sülün kuşları yoğunluklu olarak Karadeniz bölgesinde yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde örneği yok. Bizim amacımız biyolojik çeşitliliği arttırmak. Bu kuş çiftçilerimiz için önemli. Önümüzdeki dönem 500 adet daha bırakılabilir. Doğaya saldığımız kuşların yaşadığını görmek bizi sevindiriyor” dedi.

Köylü vatandaş Osman İdacı, sülün kuşlarını görünce yetkililere bilgi verdiklerini belirterek, kuşların kendileri için çok faydalı olduğunu ifade etti.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı
Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı
Yaban keçileri gökyüzünden görüntülendi
Yaban keçileri gökyüzünden görüntülendi
Yiyecek için şehre inen tilki mahsur kaldı
Yiyecek için şehre inen tilki mahsur kaldı
Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
Adıyaman’da yoğun kar yağışı başladı
Adıyaman’da yoğun kar yağışı başladı
Adıyaman’da dereler buz tuttu
Adıyaman’da dereler buz tuttu
Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı
Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı
Adıyaman’ın çöpü enerjiye dönüştü
Adıyaman’ın çöpü enerjiye dönüştü
Baraj suları çekilince 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Baraj suları çekilince 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Tut’ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu
Tut’ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu
Binlerce yılda oluşan yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi
Binlerce yılda oluşan yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi
Adıyaman’ı sis kapladı
Adıyaman’ı sis kapladı
Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı
Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı
Atatürk Barajı yeşile büründü
Atatürk Barajı yeşile büründü
Fotokapan kameralarına birbirinden ilginç görüntüler yansıdı
Fotokapan kameralarına birbirinden ilginç görüntüler yansıdı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı
Adıyaman’da kuraklık günlük hayatı ve tarımı vurdu
Adıyaman’da kuraklık günlük hayatı ve tarımı vurdu
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Adıyaman’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Adıyaman’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Adıyaman’da yağmur sürprizi
Adıyaman’da yağmur sürprizi
Dev çekirge görenleri şaşırttı
Dev çekirge görenleri şaşırttı
Yılan, kaçacak yer bulamayınca itfaiye erinin üzerine atladı
Yılan, kaçacak yer bulamayınca itfaiye erinin üzerine atladı
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ahududu Fidanı Fiyatları ve Çeşitleri Fidancı'da!
Ahududu Fidanı Fiyatları ve Çeşitleri Fidancı'da!
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
Adıyaman’da lekeli semender görüldü
Adıyaman’da lekeli semender görüldü
Kaba Sıva Profili
Kaba Sıva Profili
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim