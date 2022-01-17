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Adıyaman’da dereler buz tuttu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde gece eksi 10 derece düşen hava sıcaklığı dereleri dondurdu.

17 Ocak 2022 Pazartesi 13:20
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Adıyaman’da dereler buz tuttu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde gece eksi 10 derece düşen hava sıcaklığı dereleri dondurdu.

Hava sıcaklığının geceleri eksi 10 dereceye düştüğü Sincik ilçe merkezinde soğuk hava nedeniyle ilçe girişindeki dere dondu. Boğaz mevkiinde yer alan Avbi Deresinin yüzeyi buz tuttu. Vatandaşlar sabah kalktıklarında derenin buz tuttuğunu gördü.

Kar yağışının önceki yıllara göre yok denecek kadar az olduğu Sincik ilçesinde bu yıl soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gündüz 5 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı gece eksi 10 dereceye kadar düşüyor.

Kaynak: iha
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