Adıyaman’da 93 köy, 126 mezra yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman’da önceki gün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle 93 köy, 126 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin kar, tipi ve don uyarısı yaptığı Adıyaman’da ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pazar günü aralıklarla yağan ve gece şiddetini arttıran kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özelikle kırsal bölgelerin çoğunda ulaşım durdu. Gece Sincik-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışından dolayı merkeze bağlı 32 köy 31 mezra, Besni ilçesine bağlı 8 köy 6 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 17 köy 27 mezra, Gerger ilçesine bağlı 11 köy 21 mezra, Gölbaşı ilçesine bağlı 4 köy 4 mezra, Sincik ilçesine bağlı 13 köy 31 mezra, Tut ilçesine bağlı 4 köy 2 mezra olmak üzere 93 köy ve 126 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hem Karayolları hem de İl Özel İdare ekipleri gece boyunca yol açma çalışmalarını sürdürdü. Kapalı olan yolları ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

iha