Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

Adıyaman-Malatya, Sincik-Malatya, Gerger-Narince karayolları yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapandı.

Adıyaman’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini yoğun bir şekilde devam ettiren kar yağışı ve tipiden dolayı Adıyaman-Çelikhan, Çelikhan-Malatya, Sincik-Malatya ve Gerger-Narince karayolları trafiğe kapandı. Yolların açılması için karayolları ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda ise trafiğin tek şeritten verildiği ve zincirsiz çıkan araçların ilerlemesine ekipler tarafından izin verilmediği öğrenildi.

iha