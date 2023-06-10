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Yılmaz asgari ücret görüşmelerine ilişkin "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak." dedi.

Milyonlarca asgari ücretli için kritik gün belli oldu.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanması beklenirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret görüşmelerine ilişkin "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak." dedi.

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