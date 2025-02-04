Başsavcılıktan yapılan açıklamada,

“İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarf ettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Enginyurt’un Grup Konuşmasındaki Sözleri Gündem Oldu

Cemal Enginyurt’un CHP Grup toplantısında yaptığı konuşmada sert ifadeler kullanması, soruşturma açılmasına neden oldu. Enginyurt, konuşmasında tek adam rejimi, baskı ve zulüm düzeni ifadelerine yer vererek, şu sözleri sarf etmişti:

“Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum, bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum; zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun.”

Bu ifadelerin ardından Enginyurt hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve tehdit içerdiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu.

Siyasi Gündemde Yeni Tartışmaların Fitilini Ateşledi

Cemal Enginyurt’a yönelik başlatılan soruşturma, siyasi arenada yeni bir gerilimin habercisi olarak yorumlanıyor. CHP’li vekilin, partisinin grup toplantısında yaptığı bu çıkışın ardından muhalefetten ve iktidar kanadından nasıl tepkiler geleceği merak konusu.

Enginyurt’un ifade vermeye çağrılıp çağrılmayacağı veya dokunulmazlık süreciyle ilgili bir adım atılıp atılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak : PHA