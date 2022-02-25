Tütün üreticilerine ödeme yapılmaya başlandı

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ve İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Akın ve Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut İlker Şahin, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde tütün üreticilerinden tütün alımının yapılmasının ardından Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Çelikhan ilçesinde Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi heyeti Vali Mahmut Çuhadar’ı ziyaret ederek, tütün üreticilerine yönelik ödemelerin yapılmaya başlanmasının yanı sıra tütünün paketlenmesi, tüketiciye satış ve arzına başlanması ile ilgili Vali Çuhadar'a bilgi sundu.

Kaynak: PHA