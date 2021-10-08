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Milli Eğitim Müdürü Gören, Çelikhan’da okulları ziyaret etti

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Çelikhan İlçesinde eğitim öğretim gören okulları ziyaret ederek, idareciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

08 Ekim 2021 Cuma 12:21
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Milli Eğitim Müdürü Gören, Çelikhan’da okulları ziyaret etti

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in başkanlığında, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve tüm şube müdürlerinin katılımıyla oluşturulan inceleme, tespit ve denetim komisyonu, Çelikhan ilçesinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerle bilgi alışverişi yapmak ve yüz yüze eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Bu kapsamda Çelikhan İlçemisinde Barbaros İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Çelikhan Anaokulu, Şehit Mehmet Yerlikaya İHL, Çelikhan ÇPL, ŞŞŞ Anadolu Lisesi, Yunus Emre İHO, Çelikhan Ortaokulu, Halk Eğitim Merkezi, Yeşiltepe İlkokulu/Ortaokulu, Şehit Mesut Çelik İlkokulu/Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu, Pınarbaşı İlkokulu/Ortaokulu/ÇPL, Askerhan İHO/İlkokulu ve 2 pansiyonu ziyaret edilerek, okulun/kurumun tertip ve düzeni, dersliklerin ve diğer bölümlerinin eğitim öğretime hazır olma ve uygunluk durumu; okullarda akademik başarıyı arttırmaya yönelik oluşturulan kurullar, okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar; okulların kendine özgü yürüttüğü projeler ve salgın sürecinde yüz yüze eğitimde alınan tedbirlerin yerinde incelenmesi gibi konularda denetim ve incelemelerde bulunuldu.

“Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir”

İncelemeler sonunda açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Sincik İlçemizde başlattığımız eğitim öğretim ziyaretlerimizin ikincisini Çelikhan İlçemizde devam ettiriyoruz. Her hafta farklı ilçemizde bulunan okul ve kurumlarımızı tek tek değerlendirip varsa eksiklikleri tespit edip, okullarımızda akademik başarıyı arttırmaya yönelik çalışmalar için yapılacak çalışmaları okul idarecilerimizle ve öğretmenlerimizle değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizle bir araya gelip onlarla yüz yüze eğitim heyecanlarını paylaşıyoruz. Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir. Bugün yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri olmadı. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler aldık. Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, daha sonra Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar'la birlikte, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü makamında ziyaret etti.

Kaymakam Abdullah Arslantürk'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Çelikhan'da 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim faaliyetleri, okulların durumu ve eğitim yatırımları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, son olarak İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bulut'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gönen, Belediye Başkanı Mustafa Bulut'a eğitime verdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Bulut ise, Çelikhan Belediyesi olarak eğitime çok önem verdiklerini, ilçe millî eğitim müdürü ve tüm eğitim camiasının çalışmalarını takdir ettiklerini ve her zaman eğitime destek olacaklarını belirterek çalışmalarından dolayı Hakan Gönen'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar'a teşekkürlerini iletti.

 

Kaynak: PHA
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