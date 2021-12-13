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Milletvekili Taş, Çelikhanlı gençlerle başkentte buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi'nde Vakıf yönetimi ve Çelikhanlı gençlerle bir araya geldi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:28
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Milletvekili Taş, Çelikhanlı gençlerle başkentte buluştu

Çelikhanlılar ile Adıyamanlılar Vakfı Ankara şubesinde bir araya gelen Milletvekili Taş, Vakıf Başkanı Hüseyin Duran’dan vakıf çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 
Vakıf Başkanı Hüseyin Duran, vakfın çalışmaları hakkında Milletvekili Taş’ı bilgilendirdi. 
Başkan Duran, 212 öğrenciye burs verdiklerini vakfın sürekli olarak açık olduğunu ve Adıyamanlıların her türlü etkinlikleri için müsait olduğunu ve tüm Adıyamanlıların burayı kendi evleri gibi kullanabileceklerini söyledi. Milletvekilinin vakfı ziyaret etmesinden de büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını ifade etti. 
Milletvekili Taş burada yaptığı konuşmasında, Çelikhan’ın son yıllarda hizmet anlamında ciddi yatırımlar aldığını, alt yapı sorununun kalmadığını, doğalgaza kavuştuğunu ve son günlerde de ana yolların asfalt yapıldığını söyledi.  
Belediye Başkanı Mustafa Bulut’un milletvekilleri ile güzel diyalog içerisinde olduğunu ve milletvekilleri olarak da Çelikhan konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti. 
Çelikhan’ı dünyaya tanıtan en önemli ürün olan tütün konusunda ise kooperatifleşme sürecinin bitme aşamasına geldiğini ve önümüzde ki günlerde kooperatifin tütün alımına başlayacağını söyledi. 
Kooperatifleşme ile birlikte Çelikhan tütününün karışımdan kurtulacağını ve marka değeri ile halkın daha kazançlı çıkacağını dile getirdi. 
Çelikhanlılar adına Ömer Korkmaz ve Mehmet Bulut, Milletvekili Yakup Taş’a kendilerini yalnız bırakmayıp  etkinliklerinde bulunduğu için teşekkür ettiler.  

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 13.12.2021 12:51
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