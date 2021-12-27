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Kurumlar tek tek denetleniyor

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, kurumlarda denetim gerçekleştirdi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 15:18
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Kurumlar tek tek denetleniyor

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, kurumlarda denetim gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren kurumları tek tek gezen Kaymakam Abdullah Arslantürk, çalışmalar hakkında bilgiler alarak incelemeler yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Devlet Hastanesi’ne giden Kaymakam Arslantürk, burada çalışmalar hakkında bilgiler alarak kurum personelleri ve yöneticileriyle de bir araya geldi.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 27.12.2021 15:38
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