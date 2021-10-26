Kaymakam Aslantürk'ten Başkan Mahmut Alan'a ziyaret

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk ziyaretine, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri V. Seyfullah Çelik eşlik etti.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, “Göreve geldiğimiz günden bu yana belde köy ziyaretlerimizi yapıyor, vatandaşlarımızın ve başkanlarımızın sorunlarını daha hızlı ve ivedi bir şekilde çözüm bulmak için ellimizden geleni yapıyoruz. Başkanımıza bundan sonraki çalışmalarında her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Gerçekleşen ziyaretten son derece memnun olduğunu dile getiren Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan, “Çelikhan ilçemizde yeni atanan kaymakamımız Abdullah Aslantürk'e çalışmalarında başarılar dileriz. İlçemize ve köylerimize daha iyi hizmetler getireceklerine inanıyoruz. Bizlere düşen her görevde yanlarında olacağımızı ifade etmek isterim" diye konuştu.