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Kaymakam Aslantürk: Gençlerimizin teminatıdır öğretmenlerimiz

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, 24 Kasım öğretmenler günü münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:04
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Kaymakam Aslantürk: Gençlerimizin teminatıdır öğretmenlerimiz

Aslantürk, açıklamasında; ”Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesi sebebiyle Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılından beri her yıl 24 Kasım’da Öğretmenler Gününü kutlamaktayız. İşte bu özel gün tüm öğretmenlerimize armağan edilmiştir. İnsanlık tarihinin en mühim, kadim ve ölümsüz mesleğini ifa eden öğretmenlerimiz, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sevgi eliyle, ilim, irfan ve hikmet ışığının aydınlığında donatarak geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için fedakarca çalışan dünyanın en kutsal mesleklerinden birisini yerine getiren gönül erlerimizdir” dedi.

Arslantür, açıklamasının devamında ise, “Genç kuşaklarımızı üstün gayretlerle yetiştiren, hayatın her konumunda ve anında toplumun bir adım önünde olan, hep daha iyiyi hedefleyen değerli öğretmenlerimiz sayesinde geleceğimiz çok daha aydınlık olacaktır. Öğretmenlerimizin verdiği eğitimle, özgür düşünen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi, problem çözme yeteneği gelişmiş, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş, demokratik değerlere bağlı bireyler yetişeceğine, yürekten inanıyorum. Yurdumuzun bütün çiçekleri sizlerin eseri olmakla birlikte, aklı hür, vicdanı hür, çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde sizlerin emekleri yadsınamaz. Bundan dolayı hür düşünebilen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, güven sahibi, karakterli, ahlaklı, bilgili, ülkesine ve milletine bağlı, problem çözme yeteneği gelişmiş, çok okuyan ve sorgulayan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve bundan da öte bilim ve teknolojide üretebilen bireylerin yetişmeleri sizler sayesindedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,  ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam dilerken tüm değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim” diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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