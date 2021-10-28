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Kaymakam Aslantürk: Cumhuriyetimize hayat veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

28 Ekim 2021 Perşembe 17:36
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Kaymakam Aslantürk: Cumhuriyetimize hayat veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır

Aslantürk, mesajında; “Milletimizin, 1071’de geldiği Anadolu topraklarına vurduğu son mühür olan güzel Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yılının gururu ve heyecanı içindeyiz. Dünyadaki her milletin bir misyonu, kendini ifade eden değer tanımlamaları vardır. Bu noktada rahatlıkla ifade edilebilir ki Türk Milleti sadece yaşamak için değil aynı zamanda yaşatmak için varlığını sürdüren bir millet olmuştur. Kendi varoluşunu başka milletlerin sömürüsüne veya yok oluşuna değil, onların korunmasına, onlara adalet ve hoşgörü ile yaklaşmaya bağlayan, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını ayak bastığı üç kıtaya götüren bir yaklaşıma sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. Türk Milleti, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. “Hasta Adam” ilan ettikleri Osmanlının mirasını talan için Anadolu’ya koşanlar, milletimizin cesareti, kararlılığı ve mücadelesi karşısında büyük bir hezimet yaşamışlardır. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz 2016’da FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişimi karşısında, milletimizin gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun ifadesidir. O gece kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır. “Bağımsızlık karakteri” olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu devlet için, bu millet için, hürriyet ve istiklali için canını ortaya koymaktan çekinmeyen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi şükranla anıyor, yüce milletimizin ve Çelikhanlı hemşerilerimin  Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

 

Kaynak: PHA
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