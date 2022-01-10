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Kaymakam Arslantürk'ün '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı

Adıyaman’ın Çelikhan İlçe Kaymakam Abdullah Arslantürk, "10 Ocak İdareciler Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 15:00
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Kaymakam Arslantürk'ün '10 Ocak İdareciler Günü' mesajı

Amaçlarının vatandaşlar arasındaki yıkılmaz sarsılmaz köprüleri kurarak bağ kurmak olduğunu anımsatan Kaymakam Abdullah Arslantürk,"Bin yılları aşıp gelen devlet geleneğimizin en temel taşı olan mensubu olmaktan gurur duyduğum Mülki İdare Amirleri, görev yaptıkları yörede, Devleti ve Cumhurbaşkanını temsil eden en temel taş, vatandaşımızın canının güvencesi, mevzuatın, devlet ve hükümet politikalarının uygulayıcısı, ayrıca yöresinin her türlü imkan ve kaynaklarını memleket yararına harekete geçiren birer toplum önderidir. Mülki İdare Amirleri devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını ve kudretini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki yıkılmaz sarsılmaz köprüleri kurarak bağları güçlendirmektedir."dedi.
Mesajının devamında Kaymakam Arslantürk, şunları söyledi:
"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışını yüreğinde hisseden, ülkemizin dört bir köşesinde gece gündüz demeden halkın hizmetinde olan; devletimizle vatandaşımız arasındaki bağı kuvvetlendirerek ülkemizin gelişmesi için büyük fedakârlık ve çalışma azmiyle görev yapan; milletimizin huzuru, refahı ve devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle görev yapan meslek büyüklerimin, meslektaşlarımın ve idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş idarecilerimize Allah’tan rahmet diliyor, bütün idarecilerimize aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum"

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 10.01.2022 15:13
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