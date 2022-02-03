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Kaymakam Arslantürk personelleri ziyaret etti

Adıyaman'ın Çelikhan İlçe Kaymakamı Abdullah Arslantürk, zorlu kış şartlarında görev yapan güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

03 Şubat 2022 Perşembe 11:44
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Kaymakam Arslantürk personelleri ziyaret etti

Çelikhan İlçe Kaymakamı Abdullah Arslantürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Öztav, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdurrahman Öğüt ile birlikte zorlu kış şartlarında görev yapan ve beyaz örtü ile mücadele eden güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. 

Yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde zor şartlara aldırmadan vatandaşa hizmet götüren güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen Arslantürk, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak vadandaşların mağduriyet yaşamamasının önemine vurgu yaptı. Kaymakam Arslantürk, çalışanlara başarılar diledi. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 03.02.2022 13:22
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