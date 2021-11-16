Kaymakam Arslantürk, köylerde incelemelerde bulundu

İlçe Kaymakamı Abdullah Arslantürk, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Faik Erdoğan’la birlikte Bozgedik ve Altıntaş Köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Arslantürk, ziyaretler sırasında köylerdeki yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, eksik ve yapılması planlananlar hakkında bilgi aldı.

Köylüler ile bir araya gelen Arslantürk, köylerin sorunları ve talepleri hakkında bilgi alarak köylerde yürütülen yatırımlar ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: PHA