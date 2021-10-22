Kaymakam Arslantük, okulları ziyaret etti

İlçe Kaymakamı Abdullah Arslantük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar’la birlikte Çelikhan Ortaokulu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Okullarda yürütülen faaliyetler ve mevcut durum hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Arslantürk, sınıfları tek tek ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle derse katılan ve başarı dileklerini ileten Kaymakam Arslantürk, “Yaşanan pandeminin ardından ilçede eğitim ve öğretim çıtasının yükselmesi için gerekli adımları atacak” dedi.