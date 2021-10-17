Kaymakam Abdullah Aslantürk’ten kandil mesajı

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk açıklamasında, “Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Hz. Peygamberi (SAV) sevmek ve onu örnek almak demek; onun, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı onun örnek ahlâkına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli Çelikhan’lı hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin bütün dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.