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Domuz yerine ağabeyini vurdu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, yaban domuzuna ateş etmek isteyen bir kişi kazara ağabeyini vurarak yaraladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
19 Aralık 2022 Pazartesi 12:24
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Domuz yerine ağabeyini vurdu

Alınan bilgiye göre olay, Rütükan köyü yakınlarında meydana geldi.
Dağ İçmesi mevkiinde dere yatağı içerisinde birlikte yaban domuzu avlayan kardeşlerden Necmeddin V., karşılarına aniden çıkan domuza ateş etti. Bu esnada Necmeddin V'nin av tüfeğinden çıkan saçmalar ağabeyi Ramazan V'ye isabet etti. Yaralanan ağabey olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak:PHA

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Domuz Yerine Ağabeyini Vurdu
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