Domuz yerine ağabeyini vurdu

Alınan bilgiye göre olay, Rütükan köyü yakınlarında meydana geldi.

Dağ İçmesi mevkiinde dere yatağı içerisinde birlikte yaban domuzu avlayan kardeşlerden Necmeddin V., karşılarına aniden çıkan domuza ateş etti. Bu esnada Necmeddin V'nin av tüfeğinden çıkan saçmalar ağabeyi Ramazan V'ye isabet etti. Yaralanan ağabey olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak:PHA