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Cumhuriyet Bayramı Çelikhan’da coşkuyla kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 14:24
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Cumhuriyet Bayramı Çelikhan’da coşkuyla kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 99. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk anı tına çelenk sunma töreninin ardından, Çelikhan Cumhuriyet Meydanı’nda program düzenlendi.

Programa Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Belediye Başkan vekili Yusuf Kenan Acar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, ilçedeki okullar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saydı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kaymakam Arslantürk ve Belediye Başkan vekili Yusuf Kenan Acar, öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk’ün yapmasından sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterileri yapıldı ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 29.10.2022 14:53
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