Çelikhanspor'dan Kaymakam Arslantürk'e Forma Hediyesi

Çelikhanspor Başkanı Selahattin Yıldız ve beraberindeki yönetim, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü makamında ziyaret ederek forma hediye etti.

Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Arslantürk, memleketi 61 plaka Trabzon forması için teşekkür ederek, başarılar diledi.