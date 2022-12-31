Çelikhanspor Başkanı Selahattin Yıldız ve beraberindeki yönetim, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü makamında ziyaret ederek forma hediye etti.
Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Arslantürk, memleketi 61 plaka Trabzon forması için teşekkür ederek, başarılar diledi.
Çelikhanspor'dan Kaymakam Arslantürk'e Forma Hediyesi
ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Çelikhanspor yönetimi Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü ziyaret etti.
adıyamanlılar net
31 Aralık 2022 Cumartesi 12:32
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Çelikhanspor Başkanı Selahattin Yıldız ve beraberindeki yönetim, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü makamında ziyaret ederek forma hediye etti.